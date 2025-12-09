Путин и Трамп вошли в топ-5 рейтинга лидеров в Европе по версии Politico

Американский лидер занял первую строчку, а президент РФ - пятую

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в топ-5 ежегодного рейтинга европейского издания Politico, включающего 28 наиболее влиятельных лидеров в Европе. Американский президент занял первую строчку, его российский коллега - пятую.

Издание указывает, что "обычно рейтинг Politico 28 ограничен европейцами", но отмечает влияние Путина и Трампа на Европу.

На втором месте Politico разместила премьера Дании Метте Фредериксен, чья страна во втором полугодии 2025 года является председателем совета ЕС, на третьем - канцлера ФРГ Фридриха Мерца за "разворот Германии в направлении перевооружения".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте оказались на седьмом и восьмом местах соответственно.

В список также включены премьер Венгрии Виктор Орбан (за упорное сопротивление антироссийским мерам ЕС, 12-е место), а также Владимир Зеленский (14-е место) и глава евродипломатии Кая Каллас (16-е).