Трамп заявил об ужасной внутриполитической ситуации в Европе

Президент США отметил, что ситуация в регионе ставит под угрозу будущее континента

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Европе ужасна и ставит под угрозу будущее континента.

Читайте также

Выборы на Украине, переговорная позиция РФ и нежизнеспособность Европы. Заявления Трампа

"Я получаю доклады, которые вы никогда не увидите. То, что происходит с Европой, - ужасно. Я считаю, что это ставит под угрозу ту Европу, которую мы знаем. Европа могла бы быть совершенно другой", - сказал Трамп в интервью газете Politico.

По его словам, народы стран Европы должны с этим "что-то сделать". Американский лидер сослался на высокий уровень преступности и ситуацию в сфере миграции как на ключевые проблемы, способствующие, по его мнению, дестабилизации европейских государств.