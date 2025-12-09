Мерц: некоторые положения Стратегии нацбезопасности США неприемлемы для Европы

Канцлер Германии отметил необходимость снижения зависимости ЕС от Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что некоторые положения новой Стратегии национальной безопасности США неприемлемы для Европы, указав на необходимость снижения зависимости от Соединенных Штатов в вопросах политики безопасности.

Читайте также

От "угрозы" до диалога. Новая Стратегия национальной безопасности США

Выступая на пресс-конференции в ходе визита в федеральную землю Рейнланд-Пфальц, Мерц отметил, что новая Стратегия нацбезопасности США, по сути, его не удивила. "То, что мы прочитали на прошлой неделе, примерно соответствует тому, что вице-президент [США Джей Ди] Вэнс уже сказал в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Что-то из этого понятно, что-то объяснимо, что-то неприемлемо для нас с точки зрения Европы", - сказал канцлер.

"Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы сейчас заявляли о своем желании спасти демократию в Европе. Если бы ее нужно было спасти, мы бы справились с этим самостоятельно", - утверждал Мерц. Важный вопрос, по его словам, заключается в том, что это означает для сотрудничества в области политики безопасности. "Это подтверждает мою оценку того, что мы в Европе, а следовательно и в Германии, должны стать гораздо более независимыми от США в вопросах политики безопасности. Это неудивительно, но теперь это снова подтверждено", - констатировал канцлер ФРГ.

В переговорах с американцами, как пояснил Мерц, он отмечает, что принцип "Америка прежде всего" приемлем, однако девиз "Америка одна" не может быть в интересах США. "Вам также нужны партнеры в мире, и одним из таких партнеров может быть Европа, и если вы ничего не можете сделать с Европой, то, по крайней мере, сделайте Германию своим партнером", - утверждал канцлер. Глава правительства подчеркнул, что общая цель заключается в "сохранении свободы, безопасности и мира на континенте". "И я надеюсь, что американцы последуют за нами по этому пути, что они также сочтут это правильным и необходимым в своих собственных интересах. Если же это не так, мы должны быть готовы к этому по крайней мере мысленно, а когда-нибудь и на самом деле", - резюмировал Мерц.

В опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

4 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс подверг критике Евросоюз за цензуру, в том числе за блокировку социальных сетей. Он подчеркнул, что Европа "бесполезна для США", боится собственных избирателей и ей необходим демократический мандат, чтобы в ближайшие годы сделать что-либо существенное.