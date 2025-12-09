Сийярто: фон дер Ляйен нанесла ущерб Европе больше, чем кто-либо другой

Под руководством руководителя ЕК Европа стала гораздо менее безопасным местом, подчеркнул глава МИД Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен причинила за время нахождения на своем посту Европе больше вреда, чем кто-либо другой. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью RT.

Читайте также

Откуда ноги растут: дела о коррупции в Евросоюзе и стремление украсть активы РФ связаны?

"Что касается мадам фон дер Ляйен, я думаю, что она причинила больше вреда Европе, чем кто-либо другой. Под ее руководством Европа стала гораздо менее безопасным местом, чем раньше. Гораздо менее конкурентоспособным, чем раньше. И вы знаете, коррупция, которая существует в Брюсселе, объясняет, почему Брюссель не поднял вопрос о коррупции в Киеве", - отметил министр.

Сийярто напомнил, что сейчас бывший еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс обвиняется в отмывании денег, а экс-главе дипслужбы ЕС Федерике Могерини и бывшему генсеку ведомства Стефано Саннино были предъявлены обвинения в коррупции.

"То, как мадам фон дер Ляйен отвлекла внимание от европейской конкурентоспособности, мира в Европе, важной роли Европы в мировой политике и мировой экономике, это действительно исключительно. То есть, я имею в виду, что вред, который она причинила Европе, огромен", - резюмировал он.