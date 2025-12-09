ХАМАС: план Трампа по Газе не будет работать, пока Израиль нарушает перемирие

Член политбюро радикального палестинского движения Хусам Бадран напомнил, что, согласно договоренностям, израильская сторона должна была снова открыть КПП "Рафах" и увеличить объем поступающей в анклав гуманитарной помощи

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Переход ко второму этапу плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газе не состоится до тех пор, пока Израиль не перестанет нарушать соглашение о прекращении огня, которое стороны заключили 9 октября. Об этом заявил член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран.

Второй этап мирного плана Трампа не может начаться, пока еврейское государство "продолжает нарушать соглашение и уклоняться от исполнения своих обязательств", сказал он в комментарии французскому агентству France-Presse. Помимо этого, представитель ХАМАС отметил, что в соответствии с договоренностями Израиль должен был вновь открыть КПП "Рафах" на границе с сектором Газа или увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей на территорию анклава, однако это не выполняется. Бадран подчеркнул, что палестинское движение ранее уже призывало оказать давление на Израиль, чтобы заставить соблюдать условия перемирия.

Ранее пресс-служба властей Газы опубликовала данные, согласно которым израильские военные нарушили соглашение о прекращении огня 738 раз с момента его вступления в силу.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана Трампа. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 5 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

По сведениям портала Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в Газе до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение "международных стабилизационных сил", а также начало работы структур по управлению сектором.