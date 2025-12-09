Зеленский заявил, что всегда готов к выборам

Так он ответил на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Киев использует военные действия как предлог, чтобы их не проводить

Владимир Зеленский © Leon Neal/ Getty Images

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что всегда готов к проведению на Украине выборов. Так он ответил на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Киев использует военные действия как предлог, чтобы их не проводить.

"Я всегда готов [к выборам]", - сказал он журналистам итальянских газет La Repubblica и Il Messaggero на выходе из римского отеля, направляясь на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

Ранее Трамп в интервью газете Politico заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил глава Белого дома, в Киеве "используют войну, чтобы не проводить выборы", но у украинского народа "должен быть выбор".