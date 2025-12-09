Фидан заявил об усилиях для нераспространения конфликта на Черное море

Турция строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую режим судоходства в зоне проливов, заявил глава МИД страны

СТАМБУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Турция прилагает активные усилия для нераспространения конфликта на Украине на бассейн Черного моря и строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую режим судоходства в зоне проливов. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, выступая в парламенте, трансляция велась на странице министерства в соцсети X.

"События, произошедшие в последнее время в нашей исключительной экономической зоне в Черном море (атаки на танкеры - прим. ТАСС), создали риски для судоходства, жизни и имущества, а также для экологической безопасности в регионе и, к сожалению, еще раз доказали, насколько обоснованными были наши предупреждения с самого начала украинского конфликта. Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами, чтобы не допустить распространения войны на весь бассейн Черного моря. Мы будем и впредь строго соблюдать Конвенцию Монтрё, которая является гарантом баланса и стабильности в регионе", - сказал Фидан.

Турция неоднократно заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран - участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.

Глава МИД Турции также заявил, что его страна с самого начала конфликта на Украине поддерживает усилия по его урегулированию. "Мы сыграли важную роль в мирных усилиях благодаря проведению в Стамбуле [трех раундов] прямых переговоров между Россией и Украиной. На фоне динамичных событий в последнее время, направленных на поиск дипломатического решения конфликта, мы поддерживаем тесный контакт и взаимодействие со всеми сторонами", - отметил он.

Ранее Фидан заявлял, что Турция готова взять на себя роль организатора мирных переговоров по Украине.