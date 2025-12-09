На Украине суд установил залог депутату Рады Скороход

Он составляет $71 тыс.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Суд на Украине назначил депутату Верховной рады Анне Скороход залог в размере 3 млн гривен (около $71 тыс.). Об этом сообщил украинский "5 канал".

5 декабря антикоррупционные органы Украины совместно с СБУ провели обыски у Скороход, а затем предъявили ей обвинение, заявив, что депутат организовала деятельность преступной группы, которая требовала от предпринимателя $250 тыс. за решение вопроса о применении санкций Совбеза к конкурирующей компании. Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что Скороход фигурирует на пленках, связанных с делом против бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, и причастна к коррупции в энергетике.

8 декабря ее вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). После него парламентарий заявила, что видео, которое используется против нее в материалах дела, полностью смонтировано. Скороход неоднократно называла дело против нее "сфабрикованным политическим давлением", нацеленным на срыв ее командировки в США.