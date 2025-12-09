Нацсобрание Франции поддержало законопроект о социальном бюджете

Депутаты восстановили упраздненную в предыдущем чтении Сенатом поправку о приостановке пенсионной реформы

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Законопроект о бюджете социальной системы Франции на 2026 год был одобрен депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента). Голосование транслировалось на сайте парламента.

За законопроект проголосовали 247 депутатов, тогда как для его принятия требовалось большинство в 241 голос. В своей версии бюджета депутаты восстановили упраздненную в предыдущем чтении Сенатом (верхней палатой парламента) поправку о приостановке пенсионной реформы. Также они отменили предложенную правительством и одобренную Сенатом меру по отказу от индексации пенсий и социальных пособий в 2026 году и отказались от существенного увеличения франшизы по социальной медстраховке.

Изначально правительство планировало сократить дефицит бюджета социальной системы страны до €17 млрд и принятая сенаторами версия законопроекта была близка к этому показателю. Однако, с учетом того, что депутаты вернут заморозку пенсионной реформы и ряд других отмененных Сенатом мер, дефицит в конечном счете вырастет примерно до €20 млрд, согласно оценке министра здравоохранения Франции Стефани Рист. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню ранее предупреждал депутатов, что если они не смогут согласовать социальный бюджет в срок, то власти якобы "полностью потеряют контроль за социальной системой", что приведет к дефициту на уровне €29-30 млрд в следующем году.

Газета Le Monde уточняет, что это не окончательное голосование и принятая депутатами версия вновь отправится на согласование в Сенат, поскольку до этого депутаты и сенаторы не смогли выработать компромиссный для обеих палат вариант законопроекта. Данный текст принимается отдельно от законопроекта об общем бюджете страны на 2026 год, который в свою очередь все еще находится на рассмотрении в Сенате.

Бюджет и сроки

Согласно конституционным срокам, парламент должен завершить рассмотрение бюджета до 23 декабря. Если этот срок не будет соблюден, правительство сможет принять его в первоначальном виде или с уже согласованными правками по своему усмотрению. Хотя нынешний премьер-министр пообещал не применять положение конституции (часть 3 статьи 49), позволяющее одобрить бюджет в обход парламента, как это происходило в последние годы, у него остается возможность использовать часть 4 статьи 47 национальной конституции, которая позволяет принять бюджет посредством правительственного указа, если парламент не принял решение в течение отведенного срока.

В своем проекте бюджета на 2026 год правительство рассчитывает сократить расходы во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на €6,7 млрд. В текущем году дефицит бюджета страны составляет 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции, поэтому власти намерены добиться его сокращения до уровня ниже 5% в 2026 году и ниже 3% - в 2029 году. В рамках мер экономии бюджета правительство заявляло среди прочего о намерении сократить социальные пособия, увеличить франшизы по государственной медицинской страховке и отказаться от индексации пенсий в 2026 году.