Депутат Рады Скороход опровергла сообщения СМИ о внесении залога

Политика обвиняют в организации деятельность преступной группы, которая требовала от предпринимателя $250 тыс. за решение вопроса о применении санкций Совбеза к конкурирующей компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход опровергла сообщения украинских СМИ о том, что за нее внесли залог.

Во вторник суд на Украине назначил ей залог в размере свыше 3 млн гривен (около $71 тыс.). Позже часть местных изданий начали писать, что он уже внесен.

"Новость о внесении залога, которую распространяют СМИ, по состоянию на 21:00 (22:00 мск- прим. ТАСС) опровергаю", - написала она у себя в Telegram-канале.

Также депутат подала ходатайство детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с требованием предоставить разрешение на обнародование в СМИ полных материалов досудебного расследования.

"Я публичное лицо и не позволю запятнать свою репутацию", - добавила Скороход.

5 декабря антикоррупционные органы Украины совместно с СБУ провели обыски у Скороход, а затем предъявили ей обвинение, заявив, что депутат организовала деятельность преступной группы, которая требовала от предпринимателя $250 тыс. за решение вопроса о применении санкций Совбеза к конкурирующей компании. Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что Скороход фигурирует на пленках, связанных с делом против бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, и причастна к коррупции в энергетике.

8 декабря ее вызвали на допрос в НАБУ. После него парламентарий заявила, что видео, которое используется против нее в материалах дела, полностью смонтировано. Скороход неоднократно называла дело против нее "сфабрикованным политическим давлением", нацеленным на срыв ее командировки в США.