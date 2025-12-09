Фицо на саммите ЕС не поддержит инициативы по продлению конфликта на Украине

Также Словакия решает вопросы, связанные с подачей жалобы на Еврокомиссию из-за остановки поставок российского газа, указал премьер-министр

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Sean Gallup/ Getty Images

БРАТИСЛАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на предстоящем саммите Евросоюза не поддержит инициативы по продлению конфликта на Украине. Об этом он сообщил в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Готовлюсь [к предстоящему заседанию Евросовета] и активно обсуждаю с несколькими премьерами действия на [предстоящем] на следующей неделе саммите в Брюсселе, на котором не хочу поддерживать продолжение войны на Украине. Мы решаем [вопросы, связанные с подачей] жалобы на Еврокомиссию из-за остановки поставок российского газа", - сказал Фицо.

Премьер проинформировал также о состоявшейся во вторник в Братиславе встрече с находящимся с визитом в Словакии президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждались вопросы развития стратегического сотрудничества между обеими странами.

"Темы были ясны - поставки газа в Словакию, сильное взаимодействие в сфере оборонной промышленности", - отметил премьер.

Фицо приветствовал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

"Я также выразил надежду, что крупные западные европейские страны перестанут проводить диверсионные действия против инициативы американского президента по достижению мира [на Украине]", - сказал Фицо.

Премьер сообщил, что получил приглашение вновь посетить Азербайджан. Он также сказал, что ведется подготовка его визита в Алжир. Там он намерен обсудить поставки алжирского газа через Италию в Словакию, а также перспективы сотрудничества в военной области.