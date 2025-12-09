Папа Римский Лев XIV не считает поездку на Украину реалистичной

Понтифик при этом подтвердил, что Ватикан предлагает провести переговоры о мире на своей площадке

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV заявил, что однажды надеется поехать на Украину, но пока это нереалистично.

"Я надеюсь [поехать на Украину], но не знаю, когда, нужно быть реалистичными", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о возможности поездки после встречи с Владимиром Зеленским, которого он принял ранее в загородной резиденции в Кастель-Гандольфо.

Понтифик подтвердил, что Ватикан по-прежнему предлагает свою площадку для переговоров. "Пока это не было принято, но предложение сохраняется", - приводит его слова агентство ANSA.

О содержании переговоров Папа Римский уточнил, что с Зеленским обсуждал, как Римско-католическая церковь может помочь, особенно в вопросах гуманитарного характера.