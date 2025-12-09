Глава Минфина США заявил украинскому премьеру о важности борьбы с коррупцией

Скотт Бессент в телефонном разговоре с Юлией Свириденко также указал на необходимость проведения Киевом реформ

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Юлией Свириденко указал на необходимость проведения Киевом реформ и борьбы с коррупцией.

"Я также подчеркнул важность проведения на Украине реформ и реализации антикоррупционной повестки", - сообщил глава Минфина США в X.

Помимо этого, Бессент выступил с утверждением, что совместный инвестиционный фонд Вашингтона и Киева для реконструкции Украины позволит привлечь американских специалистов, ресурсы и применить "стандарты управления" для "улучшения украинского инвестиционного климата". По версии Бессента, работа фонда также будет направлена на то, чтобы "никто из тех, кто поддерживал" конфликт, "не смог извлечь прибыль из восстановления Украины".

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.