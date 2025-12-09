Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку и озабоченность новой стратегией США

КАРАКАС, 10 декабря. /ТАСС/. Венесуэла выражает благодарность за поддержку России и ее озабоченность новой Стратегией национальной безопасности США. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале главы внешнеполитического ведомства Ивана Хиля Пинто.

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы выражаем благодарность и поддержку заявлению правительства России, сделанному официальным представителем Министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой, которая выразила озабоченность неоколониальными намерениями американского империализма в новой стратегии национальной безопасности", - указал МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло решительное неприятие вмешательства США в дела латиноамериканского региона и возврат к печально известной колониальной Доктрине Монро 1823 года.

В связи с публикацией новой Стратегии национальной безопасности США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник выразила надежду на то, что в Вашингтоне не станут "сползать" к полноформатному конфликту с Венесуэлой, который грозит непредсказуемыми последствиями всему Западному полушарию. Захарова указала, что это вызывает особую тревогу на фоне нынешней напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы.

Вашингтон безосновательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.