Венесуэла назвала угрозы США новой формой психологической войны

Глава МИД республики Иван Хиль Пинто также осудил империалистические попытки Вашингтона "установить господство" на континенте
22:43

КАРАКАС, 10 декабря. /ТАСС/. Угрозы Венесуэле со стороны США являются новой формой империализма и психологической войны. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто на открытии Ассамблеи народов за мир и суверенитет Америки, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

Министр указал, что против Венесуэлы "развязана психологическая война" в связи с тем, что американские санкции, поддержанные Европейским союзом, не привели к желаемым для Запада результатам. "Это, пожалуй, первый случай за 200 лет подобных угроз, когда экономическая, военная и медийная мощь используется для ведения беспрецедентной психологической войны", - отметил министр.

Глава МИД осудил империалистические попытки Вашингтона возродить доктрину Монро с "целью установить господство США на континенте". Он подчеркнул, что политика Соединенных Штатов "представляет прямую угрозу не только для Венесуэлы, но и для всей Латинской Америки и суверенных народов мира".

Хиль Пинто выразил благодарность странам, проявившим солидарность с Венесуэлой, и отметил, что, "несмотря на угрозы США, венесуэльский народ находится в мире" накануне Рождества.

Вашингтон безосновательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам на территории Венесуэлы, которые, как утверждают в Вашингтоне, принадлежат наркокартелям. 

