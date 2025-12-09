Грир: власти США сообщат Конгрессу о поддержке Трампом новых санкций против РФ

В случае, если американский лидер подпишет документ, вашингтонская администрация сообщит об этом, заявил представитель США на торговых переговорах

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация уведомит Конгресс о том, какой позиции придерживается президент США Дональд Трамп относительно законопроекта об ужесточении санкций в отношении России, и подпишет ли он его в случае принятия. Об этом заявил 9 декабря представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"Я обращусь в Белый дом, мы поговорим об этом, и я представлю вам (законодателям США - прим. ТАСС) последнюю информацию о том, какой позиции относительно этого придерживается Белый дом", - сказал Грир на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Такой ответ он дал на вопрос сенатора США Джона Кеннеди (республиканец от штата Луизиана) о том, почему Трамп до сих пор не заявил, что согласен с принятием упомянутого законопроекта. Он предусматривает значительное повышение американских пошлин на продукцию из стран, являющихся торговыми партнерами России. "После этого (после слушаний - прим. ТАСС) я пойду к [заместителю руководителя аппарата сотрудников Белого дома] Джеймсу Блэру и спрошу, какова ситуация", - добавил Грир.