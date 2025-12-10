Маск заявил, что не хотел бы вновь быть куратором DOGE

По словам основателя SpaceX, хоть ведомство и добилось определенных успехов, он бы предпочел работать в своих компаниях

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Основатель SpaceX Илон Маск не хотел бы вновь курировать ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), хотя структура, по его мнению, добилась определенных успехов. Об этом он заявил в интервью журналистке Кэти Миллер.

"Мы добились небольшого успеха. Мы в чем-то добились успеха", - сказал Маск, имея в виду период времени, когда он курировал работу DOGE. "Мы прекратили большие объемы финансирования, которое не имело никакого смысла. Это в полной мере была растрата", - добавил он. По словам Маска, к примеру, от $100 млрд до $200 млрд в год из бюджетных средств в США расходовались совершенно бесконтрольно. Как уточнил бывший куратор DOGE, это было прекращено.

На вопрос о том, готов ли он вновь курировать ведомство, Маск ответил: "Нет, не думаю". "Полагаю, вместо DOGE я бы, по сути, лучше работал в своих компаниях", - добавил он. Маск является руководителем компаний SpaceX (специализируется на разработках в сфере освоения космоса) и Tesla (производит электромобили), а также самым состоятельным человеком на планете. Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние предпринимателя превышает $457 млрд.

Маск ранее в 2025 году течение нескольких месяцев курировал работу DOGE и являлся госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение действующего президента США Дональда Трампа.

Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом позднее испортились по некоторым причинам, в том числе связанным с деловыми интересами Маска. После ухода с госслужбы он устроил с Трампом 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Позднее Маск заявил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Трампа. В сентябре они сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). В конце октября Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Маском, несмотря на произошедшую ранее ссору.