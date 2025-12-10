Трамп поручил проверить правомерность назначения членов совета ФРС при Байдене

Президент США допустил, что его предшественник мог подписать документы с применением автопера

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что поручил помощникам проверить правомерность назначения при 46-м президенте США Джо Байдене некоторых членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка.

Трамп во время выступления в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания) 9 декабря допустил, что Байден мог подписать документы, касающиеся назначения упомянутых лиц, с применением автопера (автоматического устройства для подписи документов). "Я слышал, что эти назначения могли быть подписаны автопером", - сказал Трамп. Он отметил, что это может касаться и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. По словам Трампа, президенту США "нельзя применять автоперо" для подписания таких документов, если на это нет особого разрешения.

"Я думаю, кому-то нужно разобраться в этом", - добавил американский лидер. "Туда назначили людей, которым не разрешено там быть", - добавил он, говоря о совете управляющих ФРС. "Скотт, ты не мог бы проверить это?" - сказал Трамп, обращаясь к присутствовавшему в зале министру финансов США Скотту Бессенту.

Трамп 28 ноября заявил, что "любые документы, подписанные" Байденом "с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы". Как отметил тогда американский лидер, "радикальные левые демократы" фактически "забрали у Байдена президентские полномочия". Трамп неоднократно заявлял, что Байден не подписывал документы сам и что его окружение прибегало к использованию автопера.

Критика Трампа в отношении ФРС

Сотрудники действующей вашингтонской администрации ранее неоднократно заявляли, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финрегулятор умышленно не делал этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.