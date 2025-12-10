В Польше посоветовали Зеленскому поклониться жертвам Волынской резни

Глава Бюро по международной политике при польском президенте Марчин Пшидач отметил, что "наверняка это будет очень позитивно воспринято"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Украинскому руководству, в том числе Владимиру Зеленскому, стоило бы посетить места, связанные с Волынской резней, и поклониться жертвам бандеровцев. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 глава Бюро по международной политике при президенте Польши Марчин Пшидач.

"Наверняка это будет очень позитивно воспринято, если украинская сторона на уровне президента захотела бы посетить места, связанные с Волынской резней, места, в которых отряды УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ - прим. ТАСС) убивали гражданское население, и поклониться жертвам этой трагедии", - отметил Пшидач. Он подчеркнул, что пока ни один украинский лидер за последние три десятилетия не пожелал таким образом отдать дань памяти жертвам трагедии.

Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.