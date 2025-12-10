В Польше посоветовали Зеленскому поклониться жертвам Волынской резни
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Украинскому руководству, в том числе Владимиру Зеленскому, стоило бы посетить места, связанные с Волынской резней, и поклониться жертвам бандеровцев. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 глава Бюро по международной политике при президенте Польши Марчин Пшидач.
"Наверняка это будет очень позитивно воспринято, если украинская сторона на уровне президента захотела бы посетить места, связанные с Волынской резней, места, в которых отряды УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ - прим. ТАСС) убивали гражданское население, и поклониться жертвам этой трагедии", - отметил Пшидач. Он подчеркнул, что пока ни один украинский лидер за последние три десятилетия не пожелал таким образом отдать дань памяти жертвам трагедии.
Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.