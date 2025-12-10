Премьер Малайзии обсудил с лидерами Таиланда и Камбоджи напряженность на границе

Анвар Ибрагим отметил, что дипломатическое взаимодействие способствовало, чтобы ситуация не дошла до более серьезных инцидентов

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудил с главами правительств Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом напряженную ситуацию на границе этих стран.

"Вчера я поговорил с премьер-министрами Камбоджи и Таиланда, чтобы обсудить сохраняющуюся напряженности вдоль их общей границы. Я высоко ценю открытость и готовность обоих лидеров продолжить переговоры, направленные на снижение напряженности и предотвращение любых недоразумений, которые могли бы еще больше обострить ситуацию. Хотя окончательное решение еще не достигнуто, постоянное дипломатическое взаимодействие обеспечило отсутствие более серьезных инцидентов в эти критические часы. Малайзия продолжит поддерживать мирный диалог, решения, основанные на международном праве, и укрепление регионального сотрудничества для обеспечения стабильности и безопасности нашего общего региона", - написал Анвар Ибрагим в X.