AP: две заключенные Трампом мирные сделки находятся на грани срыва

Боевые действия между Таиландом и Камбоджей возобновились менее чем через два месяца после подписания совместной декларации, а конфликт между Руандой и ДРК вновь вспыхнул спустя несколько дней после урегулирования, отмечает агентство

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Договоренности о прекращении боевых действий, которые в присутствии президента США Дональда Трампа заключили Таиланд и Камбоджа, а также Руанда и Демократическая Республика Конго (ДРК), находятся под угрозой срыва на фоне обострения конфликтов в этих регионах. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что боевые действия между Таиландом и Камбоджей возобновились менее чем через два месяца после подписания совместной декларации, а конфликт между Руандой и ДРК вновь вспыхнул спустя несколько дней после урегулирования. Неназванный чиновник администрации американского президента сообщил агентству, что Трамп ожидает от сторон обоих конфликтов "выполнения обязательств" по прекращению насилия.

Президенты ДРК и Руанды 4 декабря подписали в столице США мирное соглашение. Оно закрепляет согласованные ранее условия, включая постоянное прекращение огня, разоружение негосударственных сил, создание условий для возвращения беженцев и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений. Однако три дня спустя в обращении к нации президент ДРК Феликс Чисекеди обвинил Руанду в нарушении взятых ею обязательств по подписанному в Вашингтоне мирному соглашению.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Однако 7 декабря на границе Таиланда и Камбоджи начались новые столкновения с применением стрелкового оружия. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США обеспокоены продолжающимися боевыми действиями между двумя странами. Позднее Трамп сказал, что "проведет телефонный разговор" для прекращения эскалации.