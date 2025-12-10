Посол США в Турции: Трамп и Эрдоган ведут "продуктивные переговоры" по F-35

В соответствии с американским законодательством, турецкая сторона должна отказаться от эксплуатации и владения системой С-400 для восстановления участия в программе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Turkish Presidency via AP, Pool

АНКАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган проводят "наиболее продуктивные за последнее десятилетие" переговоры о возможном возвращении Анкары "в программу истребителей F-35". Об этом сообщил американский посол в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Том Баррак.

"Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией по вопросу ее возможного возвращения в программу F-35 и наличия у нее российской зенитной ракетной системы С-400. В соответствии с американским законодательством, Турция должна отказаться от эксплуатации и владения системой С-400 для восстановления своего участия в программе F-35. Позитивные отношения между президентом Трампом и президентом Эрдоганом создали новую атмосферу сотрудничества, в рамках которой проходят наиболее продуктивные дискуссии по данной теме за последнее десятилетие. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы эти переговоры приведут к прорывному решению, отвечающему интересам безопасности как Соединенных Штатов, так и Турции", - написал он в соцсети X.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщал, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35. В то же время в Минобороны Турции неоднократно заявляли, что "никаких изменений в подходах к С-400 нет".