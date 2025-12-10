НАТО передала Молдавии очередную партию военной помощи

Республика получила индивидуальные средства защиты, в том числе каски и костюмы химзащиты, а также медицинские муляжи, вычислительную технику, автомобили и мебель

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Молдавия получила очередную партию военной помощи от НАТО в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI), сообщила пресс-служба министерства обороны.

По данным ведомства, партия включает индивидуальные средства защиты, в том числе каски и костюмы химзащиты, а также медицинские муляжи, вычислительную технику, автомобили и мебель. О стоимости и количестве этого оборудования не сообщается.

В 2025 году правительство Молдавии приняло новую военную стратегию, которая подразумевает рост военных расходов до 1% ВВП, а также увеличение численности вооруженных сил на 30% - до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц. В документе также говорится о перевооружении и переходе на стандарты военной подготовки ЕС и НАТО, укреплении сотрудничества в военной сфере с Украиной.

Против милитаризации и увеличения военных расходов на фоне экономического кризиса выступает парламентская оппозиция. Озабоченность усилением военной мощи выражают власти непризнанного Приднестровья, а также России, которая обеспечивает миротворческую операцию на берегах Днестра.