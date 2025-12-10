Мерц: европейцы проведут координационные переговоры по Украине

Канцлер ФРГ заявил, что только Киев может решить, какое территориальное урегулирование он примет

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Европейские страны планируют в ближайшие дни провести переговоры для координации усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Все, что касается нас, европейцев, требует нашего согласия. Европейцы должны быть защищены, и мы принимаем решение по этому вопросу. На этом фоне мы планируем провести дальнейшие координационные переговоры в ближайшие дни", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Берлине. Канцлер ФРГ утверждал, что европейцы "едины в своей позиции" и что "только Киев может решить, какое территориальное урегулирование он примет".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщило, что европейские лидеры намерены собраться в Берлине 15 декабря, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Всего во встрече, как отмечало Reuters, должны принять участие около десятка лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.