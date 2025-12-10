Численность армии ЦАР за девять лет выросла более чем в четыре раза

Президент Фостен-Арканж Туадера считает, что к 2040 году необходимо нарастить контингент до 50 тыс.

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 10 декабря. /ТАСС/. Численность армии Центрально-Африканской Республики выросла с 6 тыс. до 26 тыс. человек за последние девять лет. Об этом сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в своей речи Национальному собранию республики.

"В сфере мира и общественной безопасности ситуация в нашей стране значительно улучшилась благодаря восстановлению армии, жандармерии и национальной полиции. Определение Национальной оборонной политики в 2024 году позволило принять Национальную стратегию обороны и подготовить закон о военной программе на 2026-2030 годы, который сейчас финализируется. Благодаря этому потенциал сил обороны и безопасности был усилен, а численность FACA (Вооруженных сил Центрально-Африканской Республики - прим. ТАСС) существенно выросла: с примерно 6 тыс. военнослужащих в 2016 году до 26 тыс. в 2025", - сказал Туадера.

Президент отметил, что численность армии необходимо увеличить до 50 тыс. военнослужащих к 2040 году.

"В этой динамике я учредил 14 территориальных батальонов пехоты, 3 батальона быстрого реагирования и 3 батальона сил специального назначения, которые полностью развернуты по всем зонам обороны и оснащены значительными материальными ресурсами, а также 3 батальона сил спецназначения, находящихся в стадии формирования", - сказал Туадера.

Численность жандармерии выросла с 2,5 тыс. сотрудников в 2016 году до 4,6 тыс. в 2024 году. Созданы новые подразделения: 3 территориальные легиона в Буаре, Бамбари и Кага-Бандоро; многоцелевой эскадрон в Пауа; 3 группировки в Мбайки, Берберати и Босангоа и 4 роты в Боде, Карно, Батангафо и Пауа.

В Банги создан и введен в действие многоцелевой эскадрон, специализирующийся на управлении трансграничной зоной и коридорами трансграничного выпаса скота. Он будет развернут также в Пауа и других городах страны.

28 декабря в ЦАР пройдут президентские выборы. Они проходят в два тура, если в первом ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос. Срок президентского мандата - семь лет. Действующий президент Туадера уже побеждал на президентских выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться на очередной срок. Одновременно с президентскими в ЦАР будут проходить выборы в парламент и местные органы власти.