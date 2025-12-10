Кабмин Франции в 2026 году намерен выделить более €500 млн на боеприпасы

Правительство также планирует запустить промышленное производство БПЛА, на него направят €150 млн

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Matt Rourke

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Франции намерено выделить €500 млн на закупку дополнительных боеприпасов для армии республики в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьен Лекорню, выступая перед депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента). Трансляция выступления велась на сайте палаты.

"Первый вызов на 2026 год - это, безусловно, боеприпасы. Слишком часто в прошлом наши военнослужащие отправлялись на задания без достаточных запасов снарядов для безопасного и длительного выполнения миссий, - указал Лекорню. - В целом мы предлагаем разместить дополнительные заказы на боеприпасы на сумму свыше полумиллиарда евро".

По словам главы кабмина, "необходимо срочно восстановить запасы ВС Франции". "Речь идет как о сложных ракетах, так и об артиллерийских снарядах и боеприпасах малого калибра", - подчеркнул он.

Кроме того, правительство намерено запустить промышленное производство БПЛА, на что планируется направить €150 млн. "Технологии постоянно эволюционируют и устаревают всего за два-три месяца. Задача двойная: уметь строить дроны, соответствующие текущему уровню технологий, и производить их массово", - сказал премьер.

Также власти, в частности, намерены развивать оборонные технологии в космосе. "Предусмотрена закупка четырех низкоорбитальных спутников, а также спутников для защиты наших космических инфраструктур", - заявил Лекорню.

Он напомнил, что в целом расходы на оборону в следующем году планируется увеличить на €6,7 млрд. Если это будет одобрено депутатами, то военный бюджет Франции в следующем году составит €57,2 млрд.