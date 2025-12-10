Макрон и европейские лидеры обсудили с Трампом украинское урегулирование

Главы государств провели 40-минутное обсуждение, рассказал президент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Teresa Suarez, Pool via AP

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры обсудили с главой Белого дома Дональдом Трампом урегулирование украинского конфликта. Об этом Макрон сообщил на встрече с читателями изданий группы Ouest-France в Сен-Мало на западе республики.

"Я был в мэрии Сен-Мало, чтобы провести телефонный разговор с коллегами и президентом Трампом на тему Украины. Мы провели 40-минутное обсуждение, чтобы продвинуться вперед по этому вопросу, который всех нас беспокоит", - сказал Макрон, трансляция выступления которого велась в X.

Подробностей беседы глава французского государства не привел.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец, в телефонном разговоре также приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее официальный представитель правительства Франции Мод Брежон сообщила, что 11 декабря пройдет встреча так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине, на которой будут "обсуждаться гарантии безопасности Киеву после завершения конфликта".