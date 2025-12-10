Фидан назвал важными контакты Эрдогана и Путина в рамках астанинского процесса

Глава МИД Турции отдельно отметил, что дипломатия лидеров двух стран подчеркивала значимость встреч, принятых решений и их реализации

АНКАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Астанинский процесс по Сирии был образцом дипломатии, а реализованные в его контексте контакты лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина имели важное значение для процесса урегулирования. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая в турецком аналитическом центре SETA в Анкаре.

"Астанинский процесс был инициирован вместе с Россией и Ираном для предотвращения продолжения конфликта, дальнейших разрушений и перемещения населения в Сирии. Этот процесс является по-настоящему образцовым с дипломатической точки зрения. То, как силы, действующие от имени конфликтующих сторон, поддерживающие их силы объединились, достигли определенного взаимопонимания и претворяли решения в жизнь, действительно, заслуживает отдельного внимания", - приводит слова Фидана агентство Anadolu.

Глава МИД отдельно отметил, что "дипломатия лидеров, Эрдогана и Путина, имела важное значение, подчеркивала значимость встреч, принятых решений и их реализации в ходе [астанинского] процесса".

По его словам, благодаря этой дипломатии "удалось грамотно реализовать работу, что предотвратило новую масштабную волну миграции".