Президент Эстонии заявил о взрослении и нежелании слушать глупцов

Советник Алара Кариса по связям с общественностью Ханнес Гамбург не уточнил, кого именно эстонский лидер считает "дураками"

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис на личной странице в социальных сетях заявил, что он повзрослел и решил перестать слушать глупцов. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"Я внезапно повзрослел, я больше не могу терпеть определенные вещи. Не потому, что я высокомерный, а просто потому, что я достиг точки в своей жизни, когда я не хочу тратить больше времени на то, что раздражает или причиняет мне боль. Я больше не могу терпеть чрезмерные требования, предъявляемые дураками. Желание угодить тем, кто меня не любит, ушло. И нет причин улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне ", - приводит портал заявление Кариса в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что советник президента по связям с общественностью Ханнес Гамбург подтвердил ERR, что сообщение было написано лично президентом Эстонии, но не уточнил, кого именно политик считает "дураками".