Конгрессмен Грин внес резолюцию об импичменте Трампа из-за слов о смертной казни

Кроме того, согласно позиции законодателя, президент США угрожает федеральным судьям, подрывает независимость судебной системы, а в результате его политики участились случаи "угроз политического насилия и рукоприкладства"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Эл Грин (демократ от штата Техас) внес на рассмотрение законодательного органа резолюцию об импичменте президента страны Дональда Трампа.

Как следует из заявления Грина, размещенного на его сайте, законодатель обвиняет Трампа в том, что тот злоупотребляет властью, а также "продвигает насилие, порождает ненависть, подрывает демократию и разрушает республику". В частности, Грин обратил внимание на заявление Трампа, который ранее напомнил сенаторам и конгрессменам от Демократической партии, что их призывы к американским военнослужащим не выполнять приказы могут караться смертной казнью как подстрекательство к бунту.

Кроме того, согласно позиции Грина, Трамп угрожает федеральным судьям, подрывает независимость судебной системы, а в результате его политики участились случаи "угроз политического насилия и рукоприкладства".

Ранее Грин неоднократно безуспешно пытался инициировать голосование по вопросу импичмента Трампа, критикуя его действия как во внешней, так и во внутренней политике. Последний раз Палата представителей 24 июня торпедировала его попытку подвергнуть Трампа импичменту в связи с ударами американских ВС по Ирану. В апреле конгрессмен-демократ Шри Танедар (от штата Мичиган) представил резолюцию с требованием импичмента Трампа, выдвинув против американского президента семь обвинений. В отличие от Грина он не стал форсировать голосование по этому документу.

В настоящий момент Республиканская партия, которая поддерживает американского лидера, обладает большинством как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса, что делает попытку импичмента главы государства практически невозможной.

В 2019 году демократы, контролировавшие тогда Палату представителей, запускали процедуру отстранения Трампа от должности. Когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство мест там принадлежало республиканцам, поэтому президент был оправдан. В 2021 году демократы предприняли еще одну неудачную попытку объявить Трампу импичмент.