Карлсон считает Россию самым выгодным союзником для США

Это связано с тем, что РФ является самой большой страной в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых, энергии, нефти, газа, золота, подчеркнул американский журналист

Такер Карлсон © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон полагает, что Россия могла бы лучше всего подойти на роль самого близкого союзника США. Видеозапись с его заявлением была опубликована в X.

"Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом [одного из ключевых лозунгов президента страны Дональда Трампа] America First ("Америка прежде всего" - прим. ТАСС), то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия. Потому что это самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых, энергии, нефти, газа, золота. У нее также есть мощная армия, на сегодняшний день самая большая на Европейском континенте, и огромные производственные мощности", - отметил журналист, рассуждая на тему возможных выгодных союзников Вашингтона.

Он подчеркнул, что если США нужен партнер, который мог бы действительно помочь в ходе конфликта или предоставить место для размещения авиабаз, то Россия подошла бы лучше всего.