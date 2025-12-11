США призвали хуситов немедленно освободить сотрудников американской дипмиссии

В Госдепе также отметил, что участники мятежного движения "Ансар Аллах" усилили кампанию давления в отношении граждан Йемена, связанных с международными организациями и иностранными правительствами

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Государственный департамент призвал силы безопасности мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) немедленно освободить граждан Йемена, которые являются действующими или бывшими сотрудниками американской дипмиссии в стране.

"Мы осуждаем незаконное задержание хуситами нынешних и бывших сотрудников миссии США в Йемене. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех сотрудников миссии", - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт в X.

Госдепартамент также отметил, что хуситы усилили кампанию давления в отношении граждан Йемена, связанных с международными организациями и иностранными правительствами.

В начале декабря силы безопасности мятежного движения "Ансар Аллах", которое контролирует около трети территории Йемена, арестовали 12 человек по обвинению в шпионаже в пользу США и Израиля. В конце ноября уголовный суд Саны приговорил к смертной казни 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу Израиля, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.

До этого хуситы объявили о масштабной кампании, в ходе которой были арестованы десятки человек по обвинению в шпионаже. Очередная волна эскалации началась после убийства главы сформированного хуситами правительства в результате израильского авиаудара по Сане в конце августа. В рамках той же кампании были задержаны несколько сотрудников ООН и других международных организаций.