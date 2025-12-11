Бельгия получит первый ЗРК NASAMS во второй половине 2027 года

Ракетный комплекс предназначен для борьбы с маневрирующими воздушными целями на малых и средних высотах

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Первый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS из Норвегии поступит в Бельгию во второй половине 2027 года. Об этом сообщает агентство Belga со ссылкой на министра обороны Бельгии Тео Франкена, который выступил перед Палатой представителей.

Всего Бельгия и соседние Нидерланды намерены поставить на вооружение десять таких ЗРК. Чтобы достичь минимальной боеготовности ко второй половине 2027 года, Бельгия воспользуется возможностью арендовать один из комплексов. В дополнение к этому власти страны закупят 20 немецких систем противодействия беспилотникам Skyranger. При этом по системам ПВО большой дальности решение еще не принято, в Минобороны рассматривают для этих целей американские ЗРК Patriot и франко-итальянские системы ПВО SAMP/T. Свои рекомендации на этот счет Франкен должен представить правительству Бельгии к лету 2026 года.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - передвижной ЗРК ПВО, разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon. Он предназначен для борьбы с маневрирующими воздушными целями на малых и средних высотах.

Ранее газета Brussels Times сообщала, что в 2024 году в Бельгии было зафиксировано около 31 тыс. полетов неопознанных беспилотников около военных и инфраструктурных объектов, что соответствует 85 случаям в день. Газета также утверждала, что в 2025 году их количество "существенно не изменилось", однако в прошлом году на них не обращали внимания ни власти, ни СМИ.