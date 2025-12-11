DPA: таможня ФРГ пока не может конфисковать танкер Eventin с 100 тыс. тонн нефти

Суд заявил, что у него "есть обоснованные сомнения в законности мер по конфискации"

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральный финансовый суд ФРГ постановил, что таможенники пока не могут конфисковать танкер Eventin, на борту которого находится почти 100 тыс. тонн нефти. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на судебную инстанцию.

Суд заявил, что у него "есть обоснованные сомнения в законности мер по конфискации". Судно стоит на якоре у берегов острова Рюген почти год. С юридической точки зрения, как отмечает DPA, неясно, разрешено ли судну, несмотря на требования санкций ЕС, входить и выходить с территории Евросоюза со своим грузом в связи с исключением, применимым в чрезвычайных ситуациях.

14 апреля представитель Минфина Германии сообщил, что решение властей ФРГ о конфискации танкера Eventin было опротестовано, таким образом, все дальнейшие меры в отношении судна были приостановлены до вынесения вердикта суда. 29 марта в Минфине подтвердили ТАСС решение о конфискации судна с находящимися на его борту почти 100 тыс. тонн нефти.

21 марта журнал Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что решением главного таможенного управления ФРГ танкер перешел в собственность германского государства. Стоимость нефти оценивается примерно в 40 млн евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что не располагает информацией о конфискованном германской таможней танкере Eventin.

В конце февраля Eventin был включен в санкционный список ЕС как часть так называемого теневого флота России. Ранее потерявший управление танкер был отбуксирован германскими судами к месту якорной стоянки вблизи порта города Засниц на острове Рюген. 274-метровое судно ходило под флагом Панамы. Причиной потери управления, по предварительным данным, стал отказ двигателя.

Владелец судна Eventin, компания Laliya Shipping Corp., как указывает DPA, подала иск в суд ЕС против включения судна в список, которое произошло только после аварии. Истец утверждает, что судно "никогда не предназначалось для перевозки нефтепродуктов, находящихся под санкциями, в Европейский союз". Заход в территориальные воды Германии был сделан непроизвольно из-за "технического дефекта и подпадал под право на заход в порт при чрезвычайной ситуации". Истец также утверждает, что соответствующее определение судна теневого флота не подходит Eventin. По данным Федерального финансового суда ФРГ, Eventin следовал из России в Индию.