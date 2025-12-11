Мерц надеется продолжить 13-14 декабря переговоры с США по урегулированию на Украине

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает, что переговоры с официальными лицами США по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжатся в предстоящие выходные.

Канцлер напомнил, что в среду днем состоялся подробный телефонный разговор по этой теме между ним, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом. "Если мы будем продолжать этот процесс так, как планируем, то в выходные состоятся переговоры с американским правительством. Затем, возможно, в начале следующей недели состоится встреча здесь, в Берлине", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Участие американского правительства или его отсутствие, по словам Мерца, во многом зависит от совместной подготовки документов. "Я достаточно уверен, что мы добьемся успеха", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Владимир Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.