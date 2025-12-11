Польский дипломат раскритиковал закрытие Варшавой генконсульств РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Закрытие Польшей российских генконсульств было ошибкой и больше навредило самой Варшаве. Такую точку зрения высказал бывший польский посол в США и Израиле Марек Магеровский.

"Мы закрываем [российское] консульство в польском городе, а Россия закрывает польское консульство в российском городе. Но эффекты от этого гораздо более вредные и болезненные для нас - как для страны, так и для польских граждан", - сказал он в интервью газете Fakt, выразив сомнение, что этот шаг был "лучшим решением с точки зрения дипломатии" и назвав его ошибкой.

По его мнению, закрытие польского генконсульства в Иркутске - это "серьезное решение" для поляков, которые проживают в отдаленных регионах России, таких как Сибирь. "Польша с закрытием [в РФ] наших консульств потеряла намного больше [чем Россия]", - добавил он.

19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске. В качестве ответной меры 27 ноября МИД РФ решил закрыть с 30 декабря генконсульство Польши в Иркутске.

В октябре 2024 года и в мае 2025-го Польша закрыла генконсульства РФ в Познани и Кракове. В ответ на это Россия закрыла генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде.