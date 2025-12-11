"Крибрум": в Восточной Европе возмутились новой стратегией нацбезопасности США

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Авторы обновленной стратегии национальной безопасности США (NSS-2025) высказали весьма негативное отношение к Евросоюзу, но одновременно развернули перед странами Восточной Европы широкие перспективы "политического сотрудничества", "торговых связей" и "культурных обменов". Несмотря на щедрый посыл, "младоевропейцы", за исключением венгров, негативно восприняли американскую стратегию, увидев в ней скорее инструмент раздора, нежели шанс на суверенное развитие, свидетельствуют результаты исследования публикаций СМИ и социальных медиа Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, которое АО "Крибрум" провело 5-8 декабря по заказу Аналитического центра ТАСС.

Поле для маневра

СМИ в Польше (43 издания, 195 сообщений, потенциальный охват аудитории - 16 млн человек) в целом восприняли NSS-2025 как шоковый разрыв трансатлантического консенсуса, в рамках которого США фактически отказываются от роли "глобального полицейского", резко снижают значимость Европы (ставя ее лишь на третье место после Западного полушария и Азии), минимизируют "российскую угрозу", требуют от Европы полной самостоятельности в обороне и прямых переговоров с Москвой для достижения "стратегической стабильности" любой ценой, включая замораживание конфликта на Украине.

При этом либеральные издания, критикующие американскую стратегию, обвиняют администрацию Дональда Трампа в "циничном" перекладывании ответственности на Европу и готовности пожертвовать восточным флангом НАТО ради собственных интересов и нормализации с Россией. Напротив, правоконсервативные СМИ, отражающие настроения части правящих польских элит, склонны видеть в NSS-2025 "холодный реализм" и шанс для превращения Польши в регионального лидера. Впрочем, даже они признают, что новый американский подход радикально ухудшает общую ситуацию и требует от Польши срочных мер по созданию собственного военного потенциала.

Социальные медиа в Польше в массе своей отнеслись к новой стратегии США отрицательно: количество негативных мнений (65% от общего числа) более чем втрое превышает количество позитивных откликов (20%). Критики расценивают документ как угрозу безопасности восточного фланга НАТО и конкретно Польши (58%), обвиняют Вашингтон в предательстве Украины и минимизации российской угрозы (52%), упрекают Трампа за цинизм и отказ от роли США как "глобального полицейского". 38% пользователей заявляют о страхе по поводу "цивилизационного упадка" Европы и эрозии НАТО, четверть обвиняют США в подрыве единства ЕС и трансатлантических связей.

Среди сторонников позитива преобладают тезисы о том, что NSS-2025 дает Польше шанс стать региональным лидером (45%) и нанести удар по "еврократам" (35%). Пользователи также приветствуют реализм Трампа (28%) и пользуются случаем, чтобы высказать поддержку националистам (20%).

Враждебный документ

В Чехии и Словакии, которые ранее входили в состав единого государства, восприятие американской стратегии оказалось похожим: шок, тревога и осуждение.

Чешские СМИ (24 издания, 119 сообщений, потенциальная аудитория - 5,4 млн) единодушно расценили NSS-2025 как открыто враждебный и идеологически ультраправый документ. Высказанные в стратегии идеи быстрого завершения конфликта на Украине ради достижения стратегической стабильности и перекладывания на Европу ответственности за собственную оборону восприняты как "циничное предательство" и "угроза трансатлантическому единству". Возмущение в публикациях СМИ соседствовало со страхом по поводу возможного распада европейского проекта под давлением MAGA-идеологии (от лозунга Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой", популяризованного Трампом - прим. ТАСС).

Схожая тональность наблюдалась и в публикациях словацких СМИ (15 изданий, 44 сообщения, потенциальная аудитория - 1,7 млн), которые были особенно возмущены предпринятой в NSS-2025 попыткой представить Европу как "все более слабого партнера", сталкивающегося с "глубоким демографическим, социальным и военным кризисом". А высказанную в стратегии критику в адрес миграционной политики европейских стран словацкие издания восприняли как проявление "расистской теории заговора". Авторы также обратили внимание на фактор неопределенности, связанный с "переменчивой натурой" американского президента.

Столь же гневной оказалась и реакция социальных медиа, причем соотношение негативных и позитивных мнений практически совпало: 70% против 15% в Чехии, 71% против 16% в Словакии.

В Чехии 60% критиков NSS-2025 увидели в ней угрозу трансатлантическому единству и НАТО, 55% сочли документ "ультраправой пропагандой", ровно половина расценили стратегию как "предательство Украины" и "поддержку России". В Словакии большая часть критиков (27%) восприняла американскую стратегию как "открыто враждебную ЕС и европейской идентичности". Весьма популярными в обеих странах оказались обвинения в адрес США во "вмешательстве в дела Европы", "цинизме" и "предательстве".

Авторы немногочисленных положительных откликов, как правило, соглашались с высказанной в американской стратегии критикой в адрес ЕС, а также пользовались случаем, чтобы выразить поддержку местным националистам. В Словакии 41% увидели в NSS-2025 сигнал к тому, что Европе следует самой решать свои проблемы, в Чехии таких оказалось вдвое меньше. Наконец, почти каждый пятый сторонник позитивного мнения поддержал идею восстановления стабильных отношений с Россией.

Венгерское исключение

На фоне остальных соседей СМИ Венгрии (14 изданий, 65 сообщений, потенциальная аудитория - 2,8 млн) стали исключением, отреагировав на публикацию американского документа с заметным одобрением. Многие издания увидели в NSS-2025 совпадение с моделью венгерского премьера Виктора Орбана и, соответственно, возможность для стратегического сближения Будапешта и Вашингтона. Поддержали СМИ и смягчение тона в отношении России, назвав это прагматичным подходом.

В венгерских социальных медиа исследование тоже выявило дисбаланс, только перевернутый наоборот: 59% от общего числа откликов на американскую стратегию оказались положительными, доля негатива составила лишь 11%. Венгерские "трамписты" в массе своей согласились с положениями американского документа о "цивилизационном упадке Европы" (70%) и "смерти европейской демократии" (44%). Ровно две трети поддержали "прагматизм" президента США, половина сочли, что "Орбан и Трамп на одной волне". Наконец, 39% поддержали смягчение тона по отношению к России и Китаю, сочтя это подтверждением правильности "восточной политики" Будапешта и его постоянных призывов к переговорам по Украине.

Среди немногочисленных критиков преобладали высказывания о недоверии Трампу (66%), обвинения его в "предательстве Украины" (40%), а также персональная критика в адрес Трампа и Орбана (20%).

В целом результаты исследования подтвердили, что, за исключением Венгрии, давно и последовательно отстаивающей собственную позицию, страны Восточной Европы находятся на той же волне, что и западноевропейские "центры силы", и не проявляют ни готовности, ни желания к переменам. При этом некоторые из них, особенно Польша, могут попробовать воспользоваться случаем, чтобы попытаться усилить собственные позиции в регионе.