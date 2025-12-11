Варшава получила данные о пребывании археолога Бутягина в Польше от Киева

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в городе Петр Скиба рассказал, что украинская сторона передала информацию о конкретных местах и датах нахождения российского ученого на территории республики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Польские правоохранители получили информацию о времени и месте пребывания в Польше российского археолога Александра Бутягина от украинской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.

"Мы получили информацию от украинской стороны, что этот человек может пребывать на территории Польши в конкретных местах в конкретные дни в связи с проведением лекций", - рассказал Скиба на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

Кроме того, представитель прокуратуры подчеркнул, что арест на 40 дней до 13 января 2026 года в отношении Бутягина может быть продлен, учитывая "сложность этого дела", а также "необходимость ожидания от украинской стороны комплекса материалов, на которых будет основываться последующее заключение о правомочности экстрадиции в отношении этого лица".

Сотрудника Эрмитажа, российского археолога Александрв Бутягина задержали польские спецслужбы на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как пишут СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте".

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.