Премьер-министр Пакистана проведет двустороннюю встречу с Путиным в Ашхабаде

Президент РФ посетит Туркмению с визитом 11-12 декабря

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде. Об этом сообщило посольство Пакистана в Туркмении.

"Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф проведет двустороннюю встречу с президентом Владимиром Путиным во время своего визита в Ашхабад", - говорится в сообщении посольства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент РФ посетит Ашхабад с визитом 11-12 декабря. У российского лидера запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами стран, также прибывшими в Туркмению на форум в честь Международного года мира и доверия.

По традиции в годовщину провозглашения нейтралитета в Туркмении (12 декабря) проходят мероприятия, посвященные такой государственной политике и ее преимуществам. В этом году в Ашхабаде пройдет Международный форум мира и доверия, в нем примут участие главы государств и руководители международных структур. Как анонсировала пресс-служба Кремля, на площадке форума Путин планирует провести "ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств".

В дни проведения мероприятия в Ашхабаде, как ожидается, помимо хозяина форума Сердара Бердымухамедова и российского лидера, в частности, будут присутствовать президенты Армении, Ирана, Ирака, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Таджикистана, а также премьер-министры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана.