CNN: Пентагон не оценивал ущерб от разглашения секретной информации в Signal

По данным одного из источников, министерство не планирует проводить дальнейшее расследование инцидента

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Военное министерство США не проводило оценку ущерба вследствие разглашения главой Пентагона Питом Хегсетом конфиденциальной информации в мессенджере Signal. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Хегсет не давал соответствующего распоряжения. Как отмечает CNN, информация об отсутствии расследования появилась через несколько дней после публикации внутреннего отчета и.о. генерального инспектора Пентагона, согласно которому утечка могла подвергнуть опасности американских военнослужащих.

"Безусловно, подобное нарушение потребовало бы всесторонней оценки ущерба как со стороны военного министерства, так и со стороны разведывательного сообщества", - приводит телекомпания слова экс-чиновника Пентагона.

По данным одного из источников, министерство не планирует проводить дальнейшее расследование инцидента. В то же время ведомство ожидает получения отчета генерального инспектора, прежде чем принимать решение о необходимости оценки ущерба.

Ранее телеканал NBC сообщил, что информация об авиаударах по позициям йеменских хуситов, которую в чат мессенджера Signal выложил глава Пентагона Пит Хегсет в марте, была секретной. Телеканал ссылается на два источника, которые ознакомились с докладом исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Стивена Стеббинса, где он пришел к выводу, что данная информация считалась секретной.

Повышенное внимание к вопросам кибербезопасности среди госслужащих в США возникло после скандала, связанного с использованием высокопоставленными чиновниками мессенджера Signal для обсуждения сведений, составляющих государственную тайну. 24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщалось, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц. Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену. Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение с деталями предстоящих ударов по хуситам и предполагаемые сроки начала операции, которые, по словам Голдберга, совпали со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.