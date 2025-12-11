Мирзиёев в Ашхабаде обсудил сотрудничество Узбекистана и Туркмении

АШХАБАД, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы расширения отношений стратегического партнерства двух государств. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

По ее информации, Мирзиёев прибыл в Ашхабад для участия в форуме, посвященном 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении и Международному дню нейтралитета.

"В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, дружбы и добрососедства, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - сказано в сообщении.

Указывается, что также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки.