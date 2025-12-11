Трамп утверждает, что Россия и Китай заинтересованы в денуклеаризации
11 декабря, 23:25
ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Москвой и Пекином вопросы денуклеаризации. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он утверждал, что все три стороны заинтересованы в этом.
"Одна из вещей, о которых я говорил с Китаем, - это денуклеаризация вооружений", - заявил Трамп. "Я говорю о ядерном оружии. Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они, и, я думаю, чего хотела бы Россия", - утверждал он.