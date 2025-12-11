Трамп: США готовы помочь обеспечить гарантии безопасности для Украины

Президент Соединенных Штатов считает, что это необходимый фактор в достижении урегулирования

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона помочь с гарантиями безопасности для Украины.

"Мы поможем, <...> поскольку, на наш взгляд, это необходимый фактор в достижении [урегулирования украинского конфликта]", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.