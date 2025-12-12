Reddit подаст в суд на власти Австралии из-за запрета соцсетей для детей

Платформа утверждает, что новый закон страны "подавляет свободу общения"

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Онлайн-платформа Reddit оспорит в суде запрет использования социальных сетей лицами младше 16 лет, введенный правительством Австралии 10 декабря. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на исковое заявление компании.

По его данным, Reddit утверждает, что новый закон обязывает не только подростков, но и взрослых пользователей проходить через "навязчивые и потенциально небезопасные процедуры верификации, а также подавляет свободу общения". "Кроме того, запрет не позволяет детям и подросткам напрямую выражать свои взгляды и создает препятствия для политической коммуникации в Австралии", - указали в компании, отметив, что такое решение по сути "изолирует подростков, лишая их возможности участвовать в общественных мероприятиях и политических дискуссиях".

В суде Reddit намерена доказать, что было неправильно включать ее в список запрещенных для детей и подростков, поскольку платформа "является форумом для взрослых, а не традиционной социальной сетью". Компания отметила, что в целом поддерживает идею о защите молодежи в интернете, но призывает "к более целенаправленным мерам для обеспечения конфиденциальности".

С 10 декабря в Австралии действует закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Согласно его требованиям, соцсети, работающие в Австралии, обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков. На данном этапе запрет касается таких сетей как Facebook, Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. При этом власти страны отмечают, что список социальных сетей и технологических платформ может быть расширен.