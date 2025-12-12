ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Венесуэла признательна России за оценку захвата США нефтяного танкера

Министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто высоко оценил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что нападение Соединенных Штатов на венесуэльский нефтяной танкер не имеет правовых оснований в контексте международного права
Редакция сайта ТАСС
01:45

КАРАКАС, 12 декабря. /ТАСС/. Венесуэла благодарна министру иностранных дел России Сергею Лаврову за оценку задержания США нефтяного танкера в качестве нарушения международного права.

"Мы высоко ценим заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что нападение Соединенных Штатов на венесуэльский нефтяной танкер не имеет правовых оснований в контексте международного права", - указал в Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы выражаем благодарность России за ее твердую приверженность соблюдению норм и принципов, регулирующих деятельность международного сообщества, а также за требование к правительству США ответить за акт нарушения нашего суверенитета", - подчеркнул глава МИД Венесуэлы.

11 декабря Лавров выразил надежду на то, что Соединенные Штаты дадут объяснения по ситуации с задержанным у берегов Венесуэлы танкером, который перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. 

Лавров, Сергей ВикторовичСШАВенесуэлаРоссия