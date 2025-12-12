Венесуэла признательна России за оценку захвата США нефтяного танкера

КАРАКАС, 12 декабря. /ТАСС/. Венесуэла благодарна министру иностранных дел России Сергею Лаврову за оценку задержания США нефтяного танкера в качестве нарушения международного права.

"Мы высоко ценим заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что нападение Соединенных Штатов на венесуэльский нефтяной танкер не имеет правовых оснований в контексте международного права", - указал в Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы выражаем благодарность России за ее твердую приверженность соблюдению норм и принципов, регулирующих деятельность международного сообщества, а также за требование к правительству США ответить за акт нарушения нашего суверенитета", - подчеркнул глава МИД Венесуэлы.

11 декабря Лавров выразил надежду на то, что Соединенные Штаты дадут объяснения по ситуации с задержанным у берегов Венесуэлы танкером, который перевозил венесуэльскую нефть на Кубу.