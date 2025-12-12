Азаров считает, что никаких выборов Зеленский проводить не будет

Экс-премьер Украины отметил, что президент США Дональд Трамп может "додавить" Владимира Зеленского в этом вопросе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский не станет проводить никаких выборов на Украине и сделает все для того, чтобы они не состоялись. Об этом заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Никаких выборов Зеленский проводить не будет, потому что для него выборы - это конец его политической карьеры, это абсолютно очевидно. Поэтому он будет делать все, чтобы никаких выборов не состоялось, если не додавит [президент США Дональд] Трамп. Надо иметь в виду, что для того, чтобы провести выборы, он (Трамп - прим. ТАСС) может, так сказать, додавить, и выборы будут назначены. Но если в этой обстановке провести выборы, то они ничего не изменят", - сказал он.

По мнению Азарова, в таких условиях вместо Зеленского появится хоть и легитимный, но все же недоговороспособный человек.

"То есть любой другой, который может быть хуже Зеленского, но он уже будет легитимный и будет разговаривать от имени Украины. Поэтому выборы, если их проводить, то надо проводить только при создании для этого соответствующих условий", - добавил экс-премьер Украины.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. В связи с этим в стране периодически возникают обсуждения возможности проведения выборов, однако в Киеве заявляют, что во время военного положения, действие которого в стране постоянно продлевается, их организация запрещена конституцией.

9 декабря Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.