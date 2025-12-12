Kyodo: в Японии обсудят экспорт оружия в страны, участвующие в конфликтах

В правящей партии страны собираются решить, как объяснить этот шаг общественности, сделав акцент на соответствии идеалам мирного государства, сообщает агентство

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) в рамках отмены ограничений на экспорт оборонного оборудования намерена обсудить поставки оружия в страны, участвующие в боевых действиях. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, эти темы включены в список вопросов, которые предлагается рассмотреть в ходе обсуждения вопроса об отмене ограничений на экспорт оборонного оборудования. Сейчас экспорт разрешен лишь в случаях, когда оно будет использоваться в пяти сферах, не связанных с применением летальных вооружений - спасательных операциях, транспортировке, предупреждении, наблюдении и разминировании.

Среди прочего в ЛДП предлагается обсудить процедуры, которые позволят избежать реэкспорта поставленного оборудования в третьи страны. Кроме того, считают в партии, необходимо продумать, как разъяснить такие изменения общественности, сделав акцент на соответствии идеалам мирного государства, необходимости обеспечения национальной безопасности и экономического роста. Смягчение ограничений, как отмечает Kyodo, может усилить опасения относительного того, что экспорт оружия лишь приведет к усугублению конфликтов, в которых участвует потенциальный получатель поставок. Обсуждение на партийном уровне начнется 15 декабря.

На заседании партнера ЛДП по коалиции, партии "Общество обновления Японии", как передает Kyodo, 4 декабря высказывалось мнение о необходимости изменить правила, чтобы позволить поставки ракет для комплексов ПВО Patriot Украине. Сейчас эти ракеты, произведенные в Японии по лицензии, можно поставлять лишь в США, которые восполняют собственный дефицит после поставок Украине.

Как отмечал ранее посол РФ в Японии Николай Ноздрев, Россия оперативно и четко отреагирует, если поставляемые Японией в США ракеты для комплексов Patriot окажутся на Украине. Генсек японского кабмина Минору Кихара после передачи США ракет для Patriot заверял, что они не будут передаваться третьим странам.