Азаров: никаких шансов на урегулирование украинского конфликта до Рождества нет

Вопрос не решится до наступления католического Рождества 25 декабря, сказал бывший премьер-министр Украины

Николай Азаров © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Никаких шансов на то, что украинский конфликт урегулируют до наступления католического Рождества 25 декабря, нет. В частности, из-за позиции Владимира Зеленского и Европы. Об этом заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Никаких шансов нет. Прежде всего, из-за позиции западных стран и Зеленского", - сказал Азаров.

Ранее о том, что президент США Дональд Трамп надеется достичь к Рождеству мирного соглашения по Украине, писала газета Financial Times.