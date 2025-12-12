Bloomberg оценило в $1,1 трлн расходы на создание системы ПРО "Золотой купол"

Агентство указывает, что в своих расчетах исходило только из цен на вооружения и системы обороны

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Создание системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" обойдется США в $1,1 трлн вместо обещанных американским лидером Дональдом Трампом $175 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg.

Военные эксперты в беседе с агентством назвали нереалистичной как цель американской администрации ввести "Золотой купол" в эксплуатацию в 2029 году, так и планы ограничиться тратами в $175 млрд. Сумма в $1,1 трлн, согласно подсчетам Bloomberg, может более чем на 500% превысить заявленные Трампом расходы.

Агентство указывает, что в своих расчетах исходило только из цен на вооружения и системы обороны, но не учитывало операционные расходы, затраты на исследовательские работы, а также оплату труда персонала. Все это может еще больше увеличить итоговую стоимость "Золотого купола", добавляет Bloomberg, подчеркивая, что даже если эту систему ПРО введут в эксплуатацию, нет гарантий, что она будет на 100% эффективной.

28 января президент США Дональд Трамп подписал указ о создании "Золотого купола". По сведениям СМИ, система предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. 20 мая Трамп сообщил, что американские власти приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО "Золотой купол". Администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд. По словам американского лидера, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет.