Депутат Крюкова: выборы на Украине из-за политических репрессий сведут к театру

Дискуссией о выборах Киев пытается выиграть время, сообщила депутат Народного совета ДНР

МАРИУПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Политическое пространство на Украине зачищено действующим режимом, что сводит проведение любых выборов в стране к театру. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила депутат Народного совета ДНР Юлия Крюкова.

9 декабря Зеленский, отвечая на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Киев использует военные действия как предлог, чтобы не проводить выборы, заявил, что всегда готов к их проведению.

"Он (Зеленский - прим. ТАСС), собственно говоря, подготавливал себе почву для вот такого театра, - сказала Крюкова, отвечая на вопрос о перспективах проведения выборов на Украине и участия в них Зеленского. - Часть потенциальных оппонентов убита, часть выехала за границу, кто-то уже посажен в тюрьму по сфабрикованным делам".

Она напомнила, что с 2014 года на Украине под запрет попало большинство оппозиционных политических партий, а многие политики были лишены свободы. "[У Зеленского] нет никаких шансов на победу на потенциальных выборах, потому что его политическое доверие уничтожено, рейтинг обвален, большинство жителей его не воспринимают как лидера", - отметила депутат.

Она добавила, что дискуссией о выборах Киев пытается выиграть время. О запуске реальных демократических механизмов в сложившихся обстоятельствах речи не идет. "С другой стороны, все-таки проведение президентских выборов - это шанс для Украины избавиться от диктатора и самозванца в лице Зеленского", - добавила Крюкова.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".